Вологодский губернатор нашел объяснение репрессиям Сталина

Губернатор Филимонов: говорить о репрессиях Сталина нужно взвешенно
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Репрессии, проводимые Сталиным, являлись тогда необходимым инструментом в укреплении власти, считает Филимонов
Репрессии, проводимые Сталиным, являлись тогда необходимым инструментом в укреплении власти, считает Филимонов Фото:

Репрессивная политика, проводимая Иосифом Сталиным, служила на тот момент средством консолидации и удержания власти. Таким мнением поделился губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Говорить о репрессиях [Иосифа Сталина] нужно взвешенно, это был необходимый инструмент укрепления власти на тот момент», — сказал Филимонов. Его слова передает РБК.

Филимонов считает, что при обсуждении темы репрессий необходимо принимать во внимание особенности конкретного исторического периода. Также, по его мнению, масштабы репрессий были значительно преувеличены Никитой Хрущевым в период его руководства ЦК КПСС.

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Репрессивная политика, проводимая Иосифом Сталиным, служила на тот момент средством консолидации и удержания власти. Таким мнением поделился губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. «Говорить о репрессиях [Иосифа Сталина] нужно взвешенно, это был необходимый инструмент укрепления власти на тот момент», — сказал Филимонов. Его слова передает РБК. Филимонов считает, что при обсуждении темы репрессий необходимо принимать во внимание особенности конкретного исторического периода. Также, по его мнению, масштабы репрессий были значительно преувеличены Никитой Хрущевым в период его руководства ЦК КПСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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