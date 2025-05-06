Вологодский губернатор нашел объяснение репрессиям Сталина

Репрессивная политика, проводимая Иосифом Сталиным, служила на тот момент средством консолидации и удержания власти. Таким мнением поделился губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Говорить о репрессиях [Иосифа Сталина] нужно взвешенно, это был необходимый инструмент укрепления власти на тот момент», — сказал Филимонов. Его слова передает РБК.
Филимонов считает, что при обсуждении темы репрессий необходимо принимать во внимание особенности конкретного исторического периода. Также, по его мнению, масштабы репрессий были значительно преувеличены Никитой Хрущевым в период его руководства ЦК КПСС.
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