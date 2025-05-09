Проезд по улице Швецова в Перми будет ограничен на две недели, начиная с 12 мая. Это связано монтажными работами по устройству инженерных коммуникаций на участке, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.
«С 12 до 25 мая 2025 года будет прекращено движение транспорта на улице Швецова (от дома №31 до улицы Сибирской). В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — указано в telegram-канале ведомства.
Горожан попросили с пониманием отнестись к ситуации. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
Ограничения на движение уже действуют на других улицах прикамской столицы. Так с 15 апреля до 16 июня перекрыт участок от — Академика Вавилова до дома №5 по улице Рабочей. А с 1 апреля по 15 мая движение ограничено на улице Ленина от площади Гайдара до вокзала Пермь II.
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