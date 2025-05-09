09 мая 2025

На две недели перекроют движение по центральной улице Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кому-то придется отказаться от излюбленного маршрута из-за строительных работ (архивное фото)
Кому-то придется отказаться от излюбленного маршрута из-за строительных работ (архивное фото) Фото:

Проезд по улице Швецова в Перми будет ограничен на две недели, начиная с 12 мая. Это связано монтажными работами по устройству инженерных коммуникаций на участке, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.

«С 12 до 25 мая 2025 года будет прекращено движение транспорта на улице Швецова (от дома №31 до улицы Сибирской). В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — указано в telegram-канале ведомства.

Горожан попросили с пониманием отнестись к ситуации. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут. 

Ограничения на движение уже действуют на других улицах прикамской столицы. Так с 15 апреля до 16 июня перекрыт участок от — Академика Вавилова до дома №5 по улице Рабочей. А с 1 апреля по 15 мая движение ограничено на улице Ленина от площади Гайдара до вокзала Пермь II.

Участок небольшой, но оживленный
Участок небольшой, но оживленный
Фото:

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Проезд по улице Швецова в Перми будет ограничен на две недели, начиная с 12 мая. Это связано монтажными работами по устройству инженерных коммуникаций на участке, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья. «С 12 до 25 мая 2025 года будет прекращено движение транспорта на улице Швецова (от дома №31 до улицы Сибирской). В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — указано в telegram-канале ведомства. Горожан попросили с пониманием отнестись к ситуации. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.  Ограничения на движение уже действуют на других улицах прикамской столицы. Так с 15 апреля до 16 июня перекрыт участок от — Академика Вавилова до дома №5 по улице Рабочей. А с 1 апреля по 15 мая движение ограничено на улице Ленина от площади Гайдара до вокзала Пермь II.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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