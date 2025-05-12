В Кургане построят дом отдыха в микрорайоне Увал

В Кургане в микрорайоне Увал построят дом отдыха. Участок под его размещение был выкуплен одним из бизнесменов еще два года назад, но из-за судебных споров с мэрией разрешение на строительство получил лишь недавно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Местный бизнесмен выкупил у мэрии участок за 213 тысяч рублей годовой аренды. Прошлым летом ему отказывали в выдаче разрешения на строительство, но предприниматель пошел в суд и добился отмены отказа чиновников», — сообщил источник.
Дом отдыха будут возводить по улице Интернатовская. Площадь земельного участка составляет почти 700 квадратных метров. Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана уже выданы разрешительные документы.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы создадут оздоровительный центр на месте бывшего психоневрологического интерната под Курганом. Имущественный комплекс в деревне Галишово был выкуплен почти за миллион рублей.
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