12 мая 2025

В Кургане построят дом отдыха в микрорайоне Увал

© Служба новостей «URA.RU»
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На Увале появится дом отдыха
На Увале появится дом отдыха Фото:

В Кургане в микрорайоне Увал построят дом отдыха. Участок под его размещение был выкуплен одним из бизнесменов еще два года назад, но из-за судебных споров с мэрией разрешение на строительство получил лишь недавно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Местный бизнесмен выкупил у мэрии участок за 213 тысяч рублей годовой аренды. Прошлым летом ему отказывали в выдаче разрешения на строительство, но предприниматель пошел в суд и добился отмены отказа чиновников», — сообщил источник.  

Дом отдыха будут возводить по улице Интернатовская. Площадь земельного участка составляет почти 700 квадратных метров. Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана уже выданы разрешительные документы. 

Ранее URA.RU писало, что тюменцы создадут оздоровительный центр на месте бывшего психоневрологического интерната под Курганом. Имущественный комплекс в деревне Галишово был выкуплен почти за миллион рублей. 

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В Кургане в микрорайоне Увал построят дом отдыха. Участок под его размещение был выкуплен одним из бизнесменов еще два года назад, но из-за судебных споров с мэрией разрешение на строительство получил лишь недавно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Местный бизнесмен выкупил у мэрии участок за 213 тысяч рублей годовой аренды. Прошлым летом ему отказывали в выдаче разрешения на строительство, но предприниматель пошел в суд и добился отмены отказа чиновников», — сообщил источник.   Дом отдыха будут возводить по улице Интернатовская. Площадь земельного участка составляет почти 700 квадратных метров. Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана уже выданы разрешительные документы.  Ранее URA.RU писало, что тюменцы создадут оздоровительный центр на месте бывшего психоневрологического интерната под Курганом. Имущественный комплекс в деревне Галишово был выкуплен почти за миллион рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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