Тюменцы создадут оздоровительный центр на месте бывшего интерната под Курганом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под Курганом появится оздоровительный комплекс
Под Курганом появится оздоровительный комплекс Фото:

В 40 километрах от Кургана планируют создать оздоровительный комплекс на месте бывшего здания психоневрологического интерната. Проектом займется тюменский бизнесмен Ирина Первухина, выкупившая у правительства региона имущественный комплекс в деревне Галишово. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«На месте бывшего психоневрологического интерната планируют сделать оздоровительный комплекс. Уже приезжали люди из Тюмени, занимались подбором работников», — сообщил инсайдер. Другой источник уточнил, что иногороднему бизнесмену дополнительно выделили землю для реализации проекта.

На месте бывшего здания Галишовского ПНИ сделают оздоровительный комплекс
На месте бывшего здания Галишовского ПНИ сделают оздоровительный комплекс
Фото:

Изначально здание было построено под детский сад, однако долго он в этом статусе не проработал и закрылся. Спустя годы в нем разместился корпус Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость приватизировали и продали с аукциона. Иногородний бизнесмен заплатила за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти за миллион рублей. 

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на электронную почту предпринимателя. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 40 километрах от Кургана планируют создать оздоровительный комплекс на месте бывшего здания психоневрологического интерната. Проектом займется тюменский бизнесмен Ирина Первухина, выкупившая у правительства региона имущественный комплекс в деревне Галишово. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. «На месте бывшего психоневрологического интерната планируют сделать оздоровительный комплекс. Уже приезжали люди из Тюмени, занимались подбором работников», — сообщил инсайдер. Другой источник уточнил, что иногороднему бизнесмену дополнительно выделили землю для реализации проекта. Изначально здание было построено под детский сад, однако долго он в этом статусе не проработал и закрылся. Спустя годы в нем разместился корпус Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость приватизировали и продали с аукциона. Иногородний бизнесмен заплатила за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти за миллион рублей.  Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на электронную почту предпринимателя. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...