В 40 километрах от Кургана планируют создать оздоровительный комплекс на месте бывшего здания психоневрологического интерната. Проектом займется тюменский бизнесмен Ирина Первухина, выкупившая у правительства региона имущественный комплекс в деревне Галишово. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«На месте бывшего психоневрологического интерната планируют сделать оздоровительный комплекс. Уже приезжали люди из Тюмени, занимались подбором работников», — сообщил инсайдер. Другой источник уточнил, что иногороднему бизнесмену дополнительно выделили землю для реализации проекта.
Изначально здание было построено под детский сад, однако долго он в этом статусе не проработал и закрылся. Спустя годы в нем разместился корпус Галишовского психоневрологического интерната. После того, как пациентов и сотрудников перевели в село Утятское, недвижимость приватизировали и продали с аукциона. Иногородний бизнесмен заплатила за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти за миллион рублей.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме на электронную почту предпринимателя. Ответ ожидается.
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