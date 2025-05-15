15 мая 2025

В центре Перми отреставрируют старинное здание конца XIX века

В Перми отреставрируют доходный дом мещанина Березина
© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрацию памятника завершат осенью 2025 года
Реставрацию памятника завершат осенью 2025 года Фото:

В Перми отреставрируют объект культурного наследия по улице 25 Октября. Речь идет о «Доходном доме А.В. Березина». Работы оценили в 1,6 млн рублей.

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Доходный дом А.В. Березина“, 1910-е годы, памятник градостроительства и архитектуры народов РФ по улице 25 Октября, 18а (помещения №№1, 2, 9, 10, 12). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,6 млн рублей. Работы требуется выполнить с 9 июня до 26 сентября 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Двухэтажный дом построил пермский мещанин А.В. Березин в 1879-1880 годах. Однако в ряде исследований указан 1910 год. Он использовал дом для устройства гостиницы или «Биржевых номеров». В годы СССР в здании находились госучреждения и организации. С начала 1990-х годов в нем размещаются ГКУК «Пермский краевой центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» и общественные организации.

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В Перми отреставрируют объект культурного наследия по улице 25 Октября. Речь идет о «Доходном доме А.В. Березина». Работы оценили в 1,6 млн рублей. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Доходный дом А.В. Березина“, 1910-е годы, памятник градостроительства и архитектуры народов РФ по улице 25 Октября, 18а (помещения №№1, 2, 9, 10, 12). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,6 млн рублей. Работы требуется выполнить с 9 июня до 26 сентября 2025 года», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Двухэтажный дом построил пермский мещанин А.В. Березин в 1879-1880 годах. Однако в ряде исследований указан 1910 год. Он использовал дом для устройства гостиницы или «Биржевых номеров». В годы СССР в здании находились госучреждения и организации. С начала 1990-х годов в нем размещаются ГКУК «Пермский краевой центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» и общественные организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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