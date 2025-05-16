Видео начала переговоров России и Украины в Стамбуле

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Фидан напомнил, что Турция неоднократно выступала посредником в переговорах
Фидан напомнил, что Турция неоднократно выступала посредником в переговорах Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине. В прямом эфире URA.RU он подчеркнул, что конфликтующие стороны сейчас стоят перед выбором: либо двигаться по пути мирного урегулирования, либо продолжать эскалацию, ведущую к еще большим разрушениям.

«Перед нами есть два пути — один из путей ведет к миру, второй приведет к еще большим разрушениям», — сказал Фидан во время трансляции. Он напомнил, что Турция неоднократно выступала посредником в переговорах между Россией и Украиной, а также поддерживала различные международные инициативы, направленные на прекращение боевых действий и защиту гражданского населения.

Особое внимание Хакан Фидан уделил тому, что впервые с марта 2022 года представители России и Украины согласились встретиться на нейтральной территории. Инициатива проведения переговоров исходила от президента РФ Владимира Путина, который предложил организовать встречу без каких-либо предварительных условий. Переговоры проходят в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине. В прямом эфире URA.RU он подчеркнул, что конфликтующие стороны сейчас стоят перед выбором: либо двигаться по пути мирного урегулирования, либо продолжать эскалацию, ведущую к еще большим разрушениям. «Перед нами есть два пути — один из путей ведет к миру, второй приведет к еще большим разрушениям», — сказал Фидан во время трансляции. Он напомнил, что Турция неоднократно выступала посредником в переговорах между Россией и Украиной, а также поддерживала различные международные инициативы, направленные на прекращение боевых действий и защиту гражданского населения. Особое внимание Хакан Фидан уделил тому, что впервые с марта 2022 года представители России и Украины согласились встретиться на нейтральной территории. Инициатива проведения переговоров исходила от президента РФ Владимира Путина, который предложил организовать встречу без каких-либо предварительных условий. Переговоры проходят в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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