В минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в столкновении автобуса с фурой

Трое пострадавших в смертельном ДТП в Калмыкии перевезены в Астрахань
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Троих пострадавших в ДТП перевезли в астраханскую больницу
Троих пострадавших в ДТП перевезли в астраханскую больницу
новость из сюжета
В Калмыкии произошло ДТП с семью погибшими

Трое человек, получивших травмы в результате смертельной аварии в Калмыкии, были госпитализированы в областную больницу Астрахани. По информации медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказал глава минздрава Калмыкии Булат Сараев.

«Троих госпитализированных пациентов <...> маршрутизировали в Астрахань. Они уже доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Состояние их оценивается как стабильное, средней тяжести», — написал Сараев в своем telegram-канале.

Он также отметил, что изначально в Юстинскую районную больницу было доставлено 11 человек. Восемь из которых были отпущены домой.

Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. По факту смертельного ДТП следователи завели уголовное дело. Расследование столкновения на личный контроль взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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Трое человек, получивших травмы в результате смертельной аварии в Калмыкии, были госпитализированы в областную больницу Астрахани. По информации медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказал глава минздрава Калмыкии Булат Сараев. «Троих госпитализированных пациентов <...> маршрутизировали в Астрахань. Они уже доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Состояние их оценивается как стабильное, средней тяжести», — написал Сараев в своем telegram-канале. Он также отметил, что изначально в Юстинскую районную больницу было доставлено 11 человек. Восемь из которых были отпущены домой. Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. По факту смертельного ДТП следователи завели уголовное дело. Расследование столкновения на личный контроль взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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