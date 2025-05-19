В минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в столкновении автобуса с фурой

Трое человек, получивших травмы в результате смертельной аварии в Калмыкии, были госпитализированы в областную больницу Астрахани. По информации медицинских работников, их состояние оценивается как стабильное. Об этом рассказал глава минздрава Калмыкии Булат Сараев.
«Троих госпитализированных пациентов <...> маршрутизировали в Астрахань. Они уже доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Состояние их оценивается как стабильное, средней тяжести», — написал Сараев в своем telegram-канале.
Он также отметил, что изначально в Юстинскую районную больницу было доставлено 11 человек. Восемь из которых были отпущены домой.
Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. По факту смертельного ДТП следователи завели уголовное дело. Расследование столкновения на личный контроль взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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