Количество пострадавших в ДТП в Калмыкии выросло, возбуждено уголовное дело. Видео

По факту смертельного ДТП с автобусом и фурой в Калмыкии заведено уголовное дело
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По факту ДТП в Калмыкии возбуждено уголовное дело
По факту ДТП в Калмыкии возбуждено уголовное дело Фото:

В связи со столкновением микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек, возбуждено уголовное дело.  Статья — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону, отметив, что количество пострадавших выросло с 11 до 12 человек. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. <...> Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — передает Следком в telegram-канале

Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. За рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. В рамках расследования дела проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств аварии. В частности, будет изучена техническая документация на транспортные средства, а также назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинское освидетельствование водителя автобуса. Кроме того, по данным telegram-канала Baza, водитель микроавтобуса мог находиться под наркотиками. Предварительно, в его анализах нашли марихуану. 

Следственные органы обратились в прокуратуру с ходатайством об изъятии из полиции материалов проверки по факту аварии. Впоследствии их планируют передать в производство следственного управления, заявили в СК РФ. 

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В связи со столкновением микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек, возбуждено уголовное дело.  Статья — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону, отметив, что количество пострадавших выросло с 11 до 12 человек.  «В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь пассажиров микроавтобуса, 12 человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. <...> Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — передает Следком в telegram-канале.  Согласно предварительной информации, авария произошла в ночь на 19 мая 2025 года на 1211-м километре федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань, вблизи поселка Цаган Аман Юстинского района. На участке дороги произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Астрахань — Волгоград, с грузовым автомобилем. За рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. В рамках расследования дела проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств аварии. В частности, будет изучена техническая документация на транспортные средства, а также назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинское освидетельствование водителя автобуса. Кроме того, по данным telegram-канала Baza, водитель микроавтобуса мог находиться под наркотиками. Предварительно, в его анализах нашли марихуану.  Следственные органы обратились в прокуратуру с ходатайством об изъятии из полиции материалов проверки по факту аварии. Впоследствии их планируют передать в производство следственного управления, заявили в СК РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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