Волгоградский губернатор взял под контроль расследование ДТП с автобусом и фурой

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Андрей Бочаров заявил, что в ДТП погибли и пострадали жители Волгоградской области
Андрей Бочаров заявил, что в ДТП погибли и пострадали жители Волгоградской области Фото:
новость из сюжета
В Калмыкии произошло ДТП с семью погибшими

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял на контроль расследование столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек — двое из них являются волгоградцами. Автобус следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань», когда в Юстинском районе республики столкнулся в грузовым автомобилем.

«Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Республики Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении местной администрации. Он также поручил профильным региональным комитетам здравоохранения и по обеспечению безопасности жизнедеятельности принять необходимые меры в связи с ДТП.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 12 человек. Среди них, по словам Бочарова, есть и волгоградцы. Всем раненым оказывается медицинская помощь в центральной районной больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. В СУ СКР по Калмыкии сообщили, что за рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. По данным telegram-канала Baza, волгоградец мог находиться под наркотиками: предварительно, их обнаружили в его анализах.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял на контроль расследование столкновения микроавтобуса и грузовика в Калмыкии, где погибли семь человек — двое из них являются волгоградцами. Автобус следовал по маршруту «Волгоград — Астрахань», когда в Юстинском районе республики столкнулся в грузовым автомобилем. «Андрей Бочаров поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Республики Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении местной администрации. Он также поручил профильным региональным комитетам здравоохранения и по обеспечению безопасности жизнедеятельности принять необходимые меры в связи с ДТП. Отмечается, что в результате произошедшего пострадали 12 человек. Среди них, по словам Бочарова, есть и волгоградцы. Всем раненым оказывается медицинская помощь в центральной районной больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть дух и более лиц. В СУ СКР по Калмыкии сообщили, что за рулем автобуса находился 40-летний житель Волгоградской области. По данным telegram-канала Baza, волгоградец мог находиться под наркотиками: предварительно, их обнаружили в его анализах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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