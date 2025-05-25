Юной свердловчанке требуется 560 тысяч на новую инвалидную коляску

Настя мечтает догнать ровесников, несмотря на диагноз Фото: «Русфонд»

15-летняя Анастасия Лебухова из Ревды (Свердловская область) с рождения борется с тяжелой формой ДЦП. Девочка практически полностью лишена зрения: окружающий мир она воспринимает, ориентируясь на слух. Несмотря на серьезные ограничения по здоровью, Настя старается не отставать от своих сверстников, интересуется музыкой и мечтает научиться танцевать. Сегодня ей необходима дорогая инвалидная коляска. Как помочь девочке — в материале URA.RU.

Уже на второй день после рождения состояние Насти резко ухудшилось: у девочки возникли серьезные проблемы с дыханием, ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Домой Настю выписали только через месяц. Вскоре после проведения обследований врачи выявили органическое поражение центральной нервной системы, а к году поставили диагноз — ДЦП.

Настя постоянно находится под присмотром мамы Фото: «Русфонд»

Родители с самого начала бросили все силы и средства на лечение дочери, возили ее на реабилитацию в профильные медицинские центры. «У Насти окрепли мышцы спины, появилась опора на ноги, она недолго стоит с поддержкой или в вертикализаторе, сидит по-турецки, осознанно повторяет слоги», — рассказывает мама девочки Наталья. В поддержании мобильности и облегчении ухода за дочерью помогает кресло-коляска.

Сейчас Настя активно растет, набирает вес, и прежняя коляска стала ей мала. Без специального оборудования Насте становится сложно передвигаться по дому, заниматься по программе коррекционной школы и участвовать в жизни семьи. «У Насти детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, задержка психомоторного и речевого развития. Учитывая характер нарушений и тяжесть заболевания, девочке необходима спецколяска. Она поможет предотвратить вторичные осложнения, минимизирует слабость мышц. В ней Настя сможет сидеть в физиологически правильном положении, ей станет легче учиться», — объясняет невролог Ревдинской городской больницы Мария Вердиян.

Кресло-коляска поможет скорректировать работу опорно-двигательного аппарата Фото: «Русфонд»

Несмотря на ограничения, Настя остается жизнерадостной и целеустремленной. «Она любит музыку, может танцевать в коляске своеобразным раскачиванием, а каждое утро она делает гимнастику, чтобы не потерять приобретенные навыки», — отмечает Наталья. Для семьи Лебуховых даже небольшие успехи дочери — стимул продолжать борьбу.

Стоимость специализированного кресла-коляски составляет 559 929 рублей. Для родителей эта сумма неподъемна: Наталья вынуждена постоянно находиться рядом с дочерью и не может работать. Семья живет на зарплату отца и пенсию по инвалидности девочки. Все накопления ушли на многолетнюю реабилитацию и лечение.

Помочь Анастасии можно разными способами:

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