Премьер-министру Монголии ищут срочную замену

В Монголии будет сформирован новый состав правительства после того, как парламент страны отказал в вотуме доверия действующему премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Главная политическая партия Монголии сформирует новое правительство после того, как законодатели отклонили вотум доверия, отстранив премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ», — говорится в материале Bloomberg.
Отмечается, что утром во вторник Оюн-Эрдэнэ проиграл голосование в законодательном органе, получив поддержку 44 законодателей в прямом эфире голосования. Для победы ему необходимо было набрать 64 голоса. Таким образом Оюун-Эрдэнэ остается временным лидером, пока Монгольская народная партия, к которой он принадлежит, не выберет нового премьер-министра. По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение 30 дней.
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