Премьер-министру Монголии ищут срочную замену

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ отправлен в отставку
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Парламент Монголии отправил в отставку действующего премьер-министра страны
Парламент Монголии отправил в отставку действующего премьер-министра страны Фото:

В Монголии будет сформирован новый состав правительства после того, как парламент страны отказал в вотуме доверия действующему премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Главная политическая партия Монголии сформирует новое правительство после того, как законодатели отклонили вотум доверия, отстранив премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ», — говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что утром во вторник Оюн-Эрдэнэ проиграл голосование в законодательном органе, получив поддержку 44 законодателей в прямом эфире голосования. Для победы ему необходимо было набрать 64 голоса. Таким образом Оюун-Эрдэнэ остается временным лидером, пока Монгольская народная партия, к которой он принадлежит, не выберет нового премьер-министра. По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение 30 дней.

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В Монголии будет сформирован новый состав правительства после того, как парламент страны отказал в вотуме доверия действующему премьер-министру Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Главная политическая партия Монголии сформирует новое правительство после того, как законодатели отклонили вотум доверия, отстранив премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ», — говорится в материале Bloomberg. Отмечается, что утром во вторник Оюн-Эрдэнэ проиграл голосование в законодательном органе, получив поддержку 44 законодателей в прямом эфире голосования. Для победы ему необходимо было набрать 64 голоса. Таким образом Оюун-Эрдэнэ остается временным лидером, пока Монгольская народная партия, к которой он принадлежит, не выберет нового премьер-министра. По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение 30 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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