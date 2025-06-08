Литературный тест: попробуй вспомнить школьную программу и ответить на вопросы

Тест на знание школьной программы литературы
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Тест покажет, кто проводил вечера за чтением, а не телевизором
Тест покажет, кто проводил вечера за чтением, а не телевизором Фото:

С началом лета у школьников начались долгожданные каникулы. И несмотря на то, что каждый учащийся получил список литературы на лето, мало кто освоит все книги до сентября. А как хорошо вы помните школьную программу по литературе? Тест URA.RU это проверит. Чтобы его пройти, нужно ответить на все вопросы, допустив не больше одной ошибки. 

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С началом лета у школьников начались долгожданные каникулы. И несмотря на то, что каждый учащийся получил список литературы на лето, мало кто освоит все книги до сентября. А как хорошо вы помните школьную программу по литературе? Тест URA.RU это проверит. Чтобы его пройти, нужно ответить на все вопросы, допустив не больше одной ошибки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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