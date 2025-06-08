Литературный тест: попробуй вспомнить школьную программу и ответить на вопросы

Тест покажет, кто проводил вечера за чтением, а не телевизором
С началом лета у школьников начались долгожданные каникулы. И несмотря на то, что каждый учащийся получил список литературы на лето, мало кто освоит все книги до сентября. А как хорошо вы помните школьную программу по литературе? Тест URA.RU это проверит. Чтобы его пройти, нужно ответить на все вопросы, допустив не больше одной ошибки.
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