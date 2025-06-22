Трамп назвал историческим моментом удары по ядерным объектам Ирана

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Трамп высказался об ударах по ядерным объектам Ирана
Трамп высказался об ударах по ядерным объектам Ирана Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал удары по ядерным объектам Ирана историческим событием для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и мира. Иран должен теперь согласиться прекратить эту войну. Спасибо!», — говорится в заявлении Трампа.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Издание Axios отметило, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп назвал удары по ядерным объектам Ирана историческим событием для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social. «Это исторический момент для Соединенных Штатов Америки, Израиля и мира. Иран должен теперь согласиться прекратить эту войну. Спасибо!», — говорится в заявлении Трампа. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Издание Axios отметило, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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