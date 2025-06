США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция

Трамп: США ударили по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан

22 июня 2025 в 05:14

США предупредили Тель-Авив о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета США присоединились к Израилю и начали бомбить Иран Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU. 05:36 Дональд Трамп перепостил в Truth Social утверждение, что иранского ядерного объекта в Фордо больше не существует. Автор оригинального поста не уточнил источник этой информации. 05:37 The New York Times сообщает, что Белый дом уведомил телеканалы о предстоящем обращении президента к нации, которое ожидается позднее. 05:37 The New York Times пишет, что атаки на ядерные объекты в Фордо и Натанзе были ожидаемыми, тогда как Исфахан представлял более сложную и менее обсуждаемую цель. Именно там хранилось топливо, обогащённое до 60%, необходимое для возможного создания ядерного оружия.

