США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
05:36 Дональд Трамп перепостил в Truth Social утверждение, что иранского ядерного объекта в Фордо больше не существует. Автор оригинального поста не уточнил источник этой информации.
05:37 The New York Times сообщает, что Белый дом уведомил телеканалы о предстоящем обращении президента к нации, которое ожидается позднее.
05:37 The New York Times пишет, что атаки на ядерные объекты в Фордо и Натанзе были ожидаемыми, тогда как Исфахан представлял более сложную и менее обсуждаемую цель. Именно там хранилось топливо, обогащённое до 60%, необходимое для возможного создания ядерного оружия.
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