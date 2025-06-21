21 июня 2025

США вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция

Трамп: США ударили по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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США предупредили Тель-Авив о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана
США предупредили Тель-Авив о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана Фото:
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Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

05:36 Дональд Трамп перепостил в Truth Social утверждение, что иранского ядерного объекта в Фордо больше не существует. Автор оригинального поста не уточнил источник этой информации.

05:37 The New York Times сообщает, что Белый дом уведомил телеканалы о предстоящем обращении президента к нации, которое ожидается позднее.

05:37 The New York Times пишет, что атаки на ядерные объекты в Фордо и Натанзе были ожидаемыми, тогда как Исфахан представлял более сложную и менее обсуждаемую цель. Именно там хранилось топливо, обогащённое до 60%, необходимое для возможного создания ядерного оружия.

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Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Издание Axios отметило со ссылкой на свои источники, что Вашингтон предупредил Израиль о готовящейся атаке. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU. 05:36 Дональд Трамп перепостил в Truth Social утверждение, что иранского ядерного объекта в Фордо больше не существует. Автор оригинального поста не уточнил источник этой информации. 05:37 The New York Times сообщает, что Белый дом уведомил телеканалы о предстоящем обращении президента к нации, которое ожидается позднее. 05:37 The New York Times пишет, что атаки на ядерные объекты в Фордо и Натанзе были ожидаемыми, тогда как Исфахан представлял более сложную и менее обсуждаемую цель. Именно там хранилось топливо, обогащённое до 60%, необходимое для возможного создания ядерного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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