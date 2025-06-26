26 июня 2025

Раненый журналист из КНР отказался от эвакуации в Москву

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Раненый в Курской области китайский журналист отказался от госпитализации
Раненый в Курской области китайский журналист отказался от госпитализации Фото:

Журналист из Китая, пострадавший при атаке украинского беспилотника в Курской области, принял решение остаться на месте. Он объяснил это необходимостью продолжать работу и удовлетворительным состоянием здоровья. Об этом Лу Юйгуан рассказал журналистам. 

«На вертолете в Москву предлагали транспортировать. Я отказался, потому что много работы здесь дальше. Да и у меня ничего страшного. Огромную благодарность выражу вашим военным. Мне такую помощь оказали, зашили голову. Я в больницу приехал — врачи сказали, что хороший врач зашивал», — сообщил Лу Юйгуан в интервью ТАСС. 

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что китайский корреспондент был доставлен в Курскую областную больницу, где врачи установили, что у него — лишь раны кожи головы, других повреждений нет. Госпитализация не потребовалась, Лу Юйгуан отказался от нее по собственной инициативе. Он также отметил, что врачи дали ему аспирин, который эффективно помог справиться с симптомами после ранения.

Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по китайским журналистам в Курской области был целенаправленным и представляет собой террористический акт со стороны киевских властей. По ее словам, корреспондент был в бронежилете с надписью «PRESS», что свидетельствует о попытке уничтожить представителей независимых СМИ. Захарова пожелала пострадавшему журналисту скорейшего выздоровления. 

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Журналист из Китая, пострадавший при атаке украинского беспилотника в Курской области, принял решение остаться на месте. Он объяснил это необходимостью продолжать работу и удовлетворительным состоянием здоровья. Об этом Лу Юйгуан рассказал журналистам.  «На вертолете в Москву предлагали транспортировать. Я отказался, потому что много работы здесь дальше. Да и у меня ничего страшного. Огромную благодарность выражу вашим военным. Мне такую помощь оказали, зашили голову. Я в больницу приехал — врачи сказали, что хороший врач зашивал», — сообщил Лу Юйгуан в интервью ТАСС.  Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что китайский корреспондент был доставлен в Курскую областную больницу, где врачи установили, что у него — лишь раны кожи головы, других повреждений нет. Госпитализация не потребовалась, Лу Юйгуан отказался от нее по собственной инициативе. Он также отметил, что врачи дали ему аспирин, который эффективно помог справиться с симптомами после ранения. Ранее URA.RU сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по китайским журналистам в Курской области был целенаправленным и представляет собой террористический акт со стороны киевских властей. По ее словам, корреспондент был в бронежилете с надписью «PRESS», что свидетельствует о попытке уничтожить представителей независимых СМИ. Захарова пожелала пострадавшему журналисту скорейшего выздоровления. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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