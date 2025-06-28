28 июня 2025
27 июня 2025

В Свердловской области пропала пенсионерка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионерка передвигается с помощью костыля
Пенсионерка передвигается с помощью костыля Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пропала 87-летняя Клавдия Худякова. Ее местоположение неизвестно с 11 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Худякова Клавдия Васильевна, 87 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Клавдии — 156 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Неизвестно, как была одета на момент пропажи. При себе имела костыль. 

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) пропала 87-летняя Клавдия Худякова. Ее местоположение неизвестно с 11 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Худякова Клавдия Васильевна, 87 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Клавдии — 156 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Неизвестно, как была одета на момент пропажи. При себе имела костыль.  Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...