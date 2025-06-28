В Первоуральске (Свердловская область) пропала 87-летняя Клавдия Худякова. Ее местоположение неизвестно с 11 июня, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Худякова Клавдия Васильевна, 87 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Клавдии — 156 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Неизвестно, как была одета на момент пропажи. При себе имела костыль.
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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