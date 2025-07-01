Белгородский губернатор рассказал, как боролись с анархией в селах на границе с Украиной

В период активных боевых действий в Грайворонском районе (Белгородская область) администрация одного из сельских населенных пунктов была отселена, что вызвало недовольство местных жителей и жалобы на отсутствие порядка. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас были, к сожалению, моменты, когда мы — не в Шебекино, а в другом районе — приняли решение и отселили администрацию. И все, все село сразу стало уходить. <...> Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: „Вячеслав Владимирович, у нас анархия. <...> Конечно, ситуацию сразу поправили“, — сказал Гладков в интервью РБК. Он также подтвердил, что ситуация касалась Грайворонского района.
Геннадий Бондарев был освобожден от должности руководителя Грайворонского городского округа на фоне усиливающегося беспокойства среди жителей региона в конце мая. Причиной сложившейся ситуации стал, по мнению властей, недостаточный уровень взаимодействия и внимания со стороны муниципальных органов. Гладков отметил, что несвоевременные действия местной администрации способствуют дальнейшей дестабилизации обстановки в населенных пунктах округа. Новым главой Грайворонского округа стал Дмитрий Панков.
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