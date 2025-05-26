Гладков нашел замену главе проблемного округа

Гладков: новым главой Грайворонского округа будет Дмитрий Панков
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Об отставке Геннадия Бондарева стало известно 26 мая
Об отставке Геннадия Бондарева стало известно 26 мая Фото:

После завершения всех необходимых юридических процедур обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области перейдут к Дмитрию Александровичу Панкову. О назначении рассказал глава региона Вячеслав Гладков. 

"Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Александрович Панков после соблюдения всех юридических процедур", — написал Гладков в telegram-канале. Ранее он сообщал о том, что действующий глава округа Геннадий Бондарев покинет свой пост. 

Геннадия Бондарева уволили с поста главы Грайворонского городского округа из-за нарастающей тревоги среди местного населения. В свою очередь, она вызвана недостатком внимания со стороны муниципальных властей. Вячеслав Гладков сообщил, что недостаточно оперативная реакция местной администрации приводит к дополнительной дестабилизации и без того непростой ситуации в населенных пунктах. Пока неизвестно о профессиональных планах Бондарева.

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После завершения всех необходимых юридических процедур обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области перейдут к Дмитрию Александровичу Панкову. О назначении рассказал глава региона Вячеслав Гладков.  "Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Александрович Панков после соблюдения всех юридических процедур", — написал Гладков в telegram-канале. Ранее он сообщал о том, что действующий глава округа Геннадий Бондарев покинет свой пост.  Геннадия Бондарева уволили с поста главы Грайворонского городского округа из-за нарастающей тревоги среди местного населения. В свою очередь, она вызвана недостатком внимания со стороны муниципальных властей. Вячеслав Гладков сообщил, что недостаточно оперативная реакция местной администрации приводит к дополнительной дестабилизации и без того непростой ситуации в населенных пунктах. Пока неизвестно о профессиональных планах Бондарева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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