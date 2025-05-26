Гладков нашел замену главе проблемного округа

После завершения всех необходимых юридических процедур обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области перейдут к Дмитрию Александровичу Панкову. О назначении рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Александрович Панков после соблюдения всех юридических процедур", — написал Гладков в telegram-канале. Ранее он сообщал о том, что действующий глава округа Геннадий Бондарев покинет свой пост.
Геннадия Бондарева уволили с поста главы Грайворонского городского округа из-за нарастающей тревоги среди местного населения. В свою очередь, она вызвана недостатком внимания со стороны муниципальных властей. Вячеслав Гладков сообщил, что недостаточно оперативная реакция местной администрации приводит к дополнительной дестабилизации и без того непростой ситуации в населенных пунктах. Пока неизвестно о профессиональных планах Бондарева.
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