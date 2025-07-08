08 июля 2025

Лидера уральских делороссов Леонида Гункевича переизбрали на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Большой открытый диалог. Екатеринбург, гункевич леонид
Кандидатуру Леонида Гункевича поддержали единогласно Фото:

Председателем свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» избран Леонид Гункевич, последние годы занимавший этот пост. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло 8 июля.

По его словам, дата переизбрания выбрана неслучайно — сейчас проходит международная промышленная выставка «Иннопром», участниками которой являются многие члены «Деловой России». Кандидатуру Гункевича поддержали единогласно. Срок полномочий — три года.

За годы руководства Гункевича отделение стало признанным участником социальной, политической и экономической жизни региона, сходятся во мнении опрошенные собеседники агентства. «Делороссы» входят в общественные советы всех ключевых министерств и надзорных ведомств, подтверждают свою экспертность на различных мероприятиях. Заслуги регионального отделения признаны и на федеральном уровне. Гункевич также является членом Генерального совета организации, зампредседателя комитета по туризму и координатором «Деловой России» в Уральском федеральном округе.

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Председателем свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» избран Леонид Гункевич, последние годы занимавший этот пост. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло 8 июля. По его словам, дата переизбрания выбрана неслучайно — сейчас проходит международная промышленная выставка «Иннопром», участниками которой являются многие члены «Деловой России». Кандидатуру Гункевича поддержали единогласно. Срок полномочий — три года. За годы руководства Гункевича отделение стало признанным участником социальной, политической и экономической жизни региона, сходятся во мнении опрошенные собеседники агентства. «Делороссы» входят в общественные советы всех ключевых министерств и надзорных ведомств, подтверждают свою экспертность на различных мероприятиях. Заслуги регионального отделения признаны и на федеральном уровне. Гункевич также является членом Генерального совета организации, зампредседателя комитета по туризму и координатором «Деловой России» в Уральском федеральном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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