Лидера уральских делороссов Леонида Гункевича переизбрали на новый срок

09 июля 2025 в 11:28 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Леонида Гункевича поддержали единогласно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председателем свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» избран Леонид Гункевич, последние годы занимавший этот пост. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло 8 июля. По его словам, дата переизбрания выбрана неслучайно — сейчас проходит международная промышленная выставка «Иннопром», участниками которой являются многие члены «Деловой России». Кандидатуру Гункевича поддержали единогласно. Срок полномочий — три года. За годы руководства Гункевича отделение стало признанным участником социальной, политической и экономической жизни региона, сходятся во мнении опрошенные собеседники агентства. «Делороссы» входят в общественные советы всех ключевых министерств и надзорных ведомств, подтверждают свою экспертность на различных мероприятиях. Заслуги регионального отделения признаны и на федеральном уровне. Гункевич также является членом Генерального совета организации, зампредседателя комитета по туризму и координатором «Деловой России» в Уральском федеральном округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателем свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» избран Леонид Гункевич, последние годы занимавший этот пост. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло 8 июля. По его словам, дата переизбрания выбрана неслучайно — сейчас проходит международная промышленная выставка «Иннопром», участниками которой являются многие члены «Деловой России». Кандидатуру Гункевича поддержали единогласно. Срок полномочий — три года. За годы руководства Гункевича отделение стало признанным участником социальной, политической и экономической жизни региона, сходятся во мнении опрошенные собеседники агентства. «Делороссы» входят в общественные советы всех ключевых министерств и надзорных ведомств, подтверждают свою экспертность на различных мероприятиях. Заслуги регионального отделения признаны и на федеральном уровне. Гункевич также является членом Генерального совета организации, зампредседателя комитета по туризму и координатором «Деловой России» в Уральском федеральном округе.