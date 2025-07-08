Лидера уральских делороссов Леонида Гункевича переизбрали на новый срок

Председателем свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» избран Леонид Гункевич, последние годы занимавший этот пост. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания, которое прошло 8 июля.
По его словам, дата переизбрания выбрана неслучайно — сейчас проходит международная промышленная выставка «Иннопром», участниками которой являются многие члены «Деловой России». Кандидатуру Гункевича поддержали единогласно. Срок полномочий — три года.
За годы руководства Гункевича отделение стало признанным участником социальной, политической и экономической жизни региона, сходятся во мнении опрошенные собеседники агентства. «Делороссы» входят в общественные советы всех ключевых министерств и надзорных ведомств, подтверждают свою экспертность на различных мероприятиях. Заслуги регионального отделения признаны и на федеральном уровне. Гункевич также является членом Генерального совета организации, зампредседателя комитета по туризму и координатором «Деловой России» в Уральском федеральном округе.
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