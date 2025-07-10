Бывший помощник начальника пермских тюрем нашел новое место работы

Бывший помощник начальника ГУФСИН трудоустроился в структуре мэрии Перми
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Руслан Башкирцев назначен начальником сектора по мобилизационной работа в мэрии
Руслан Башкирцев назначен начальником сектора по мобилизационной работа в мэрии Фото:

Экс-помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю Руслан Башкирцев трудоустроился в мэрию Перми. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в администрации краевого центра он возглавил сектор по мобилизационной работе.

«Башкирцев назначен начальником сектора по мобилизационной работе администрации города Перми», — сообщили агентству в ведомстве. К своим обязанностям бывший сотрудник ГУФСИН по Прикамью приступил с 1 июля. При этом на сайте мэрии указано, что начальником сектора по мобилизационной работе является Юрий Долгих. 

В ГУФСИН края Башкирцев также отвечал за мобилизационную подготовку и гражданскую оборону. Ранее стало известно, что он уволился со службы в связи с выходом на пенсию.

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Экс-помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю Руслан Башкирцев трудоустроился в мэрию Перми. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в администрации краевого центра он возглавил сектор по мобилизационной работе. «Башкирцев назначен начальником сектора по мобилизационной работе администрации города Перми», — сообщили агентству в ведомстве. К своим обязанностям бывший сотрудник ГУФСИН по Прикамью приступил с 1 июля. При этом на сайте мэрии указано, что начальником сектора по мобилизационной работе является Юрий Долгих.  В ГУФСИН края Башкирцев также отвечал за мобилизационную подготовку и гражданскую оборону. Ранее стало известно, что он уволился со службы в связи с выходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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