Бывший помощник начальника пермских тюрем нашел новое место работы

Экс-помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю Руслан Башкирцев трудоустроился в мэрию Перми. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в администрации краевого центра он возглавил сектор по мобилизационной работе.
«Башкирцев назначен начальником сектора по мобилизационной работе администрации города Перми», — сообщили агентству в ведомстве. К своим обязанностям бывший сотрудник ГУФСИН по Прикамью приступил с 1 июля. При этом на сайте мэрии указано, что начальником сектора по мобилизационной работе является Юрий Долгих.
В ГУФСИН края Башкирцев также отвечал за мобилизационную подготовку и гражданскую оборону. Ранее стало известно, что он уволился со службы в связи с выходом на пенсию.
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