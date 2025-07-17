Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО

Военный суд в Краснодаре рассмотрит сразу два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ. Обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медучреждения, которые, по версии следствия, брали деньги за оформление документов на выплаты участникам СВО. Об этом сообщают СМИ.
«Врачи требовали с раненых военнослужащих деньги за выдачу форм №100, подтверждающих получение травм в зоне боевых действий. Эти справки открывали путь к компенсациям, которые ранее достигали 3 млн руб. За оформление одного такого документа фигурировавший в другом уголовном деле врач затребовал 1 млн руб., который пострадавший танкист был вынужден передать через посредника», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По версии следствия, бывший начальник госпиталя Владимир Хмелик, его заместитель по медчасти Денис Симанчук и начальник поликлиники Леонид Назаренко получали взятки за фиктивное оформление документов. Их обвиняют по статьям о получении взяток и превышении полномочий. Помимо них, под суд пойдут трое военнослужащих, передававших взятки, и трое посредников, включая двух гражданских лиц. Начало процессов назначено на 23 и 28 июля.
Ранее в ЯНАО суд уже рассматривал дело о коррупции в медицине: врача-хирурга Тарко-Салинской ЦРБ освободили от уголовной ответственности за мошенничество при оформлении документов для получения надбавок к зарплате, так как он полностью возместил ущерб и раскаялся. Тогда суд учел смягчающие обстоятельства и ограничился судебным штрафом.
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