Суд простил хирургу из ЯНАО мошенничество после заступничества главврача

Пуровский районный суд (ЯНАО) освободил от уголовной ответственности врача-хирурга из Тарко-Салинской ЦРБ, которого следственные органы обвинили в мошенничестве. Подсудимый признался, что хотел не столько заработать, сколько заботился о поднятии престижа лечебного заведения, сообщается в приговоре суда. За коллегу заступился главврач.
Пуровский районный суд прекратил уголовное дело по обвинению хирурга Тарко-Салинской ЦРБ в мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ), освободив его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела вернул больнице присвоенные 220 тысяч рублей. За коллегу заступился и.о. главврача больницы, заверивший участников разбирательства судью в том, что подсудимый полностью возместил нанесенный ущерб.
«Потерпевший возмещением имущественного ущерба полностью удовлетворен и иного не требует. Каких-либо иных негативных последствий, кроме причинения имущественного ущерба, в результате инкриминируемого деяния, не наступило», – подтверждает суд.
По данным судебного следствия, преступление совершалось в 2023 – 2024 годах, когда хирург Тарко-Салинской ЦРБ решил подделать документы, позволяющие получать надбавку к зарплате. Врач получил от неизвестного фальшивое удостоверение о присвоении ему высшей квалификационной категории и выписку из приказа департамента здравоохранения Москвы. В сентябре 2023 года эти документы врач предъявил работникам отдела кадров. Размер неправомерно полученной выплаты составил 220 тысяч рублей.
В ходе судебного процесса от и.о. главного врача больницы поступило письменное заявление с просьбой прекратить уголовное дело в отношении коллеги, так как тот полностью возместил ущерб. Сам подсудимый раскаялся и признал, что нарушил порядок прохождения квалификационной аттестации – но только во благо больницы. «Основным мотивом содеянного являлось не получение материальной выгоды, а повышение престижа медицинской организации», – сказал он суду.
Прокурор возражал против прекращения уголовного дела, полагая, что этим будет нарушен принцип неотвратимости наказания. Но суд признал более убедительными доводы защиты. Приговор вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!