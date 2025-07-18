Попавший за решетку Гоген Солнцев сделал заявление

Попавший за решетку Гоген Солнцев пообещал пойти в суд из-за штрафа в 500 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гоген снова требует адвоката
Гоген снова требует адвоката Фото:

Шоумен Гоген Солнцев не намерен сдаваться после того, как он волею случая оказался за решеткой. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Гогена упекли за решетку за распитие спиртного в общественном месте. Сам шоумен уверяет: он просто поднял недопитую чужую бутылку, чтобы ее выкинуть. Теперь на нем административный штраф.

«Я не собираюсь просто так терпеть эту несправедливость и хамство! Буду через суд обжаловать штраф в 500 рублей за распитие в общественном месте», — заявил шоумен и показал агентству скриншот с задолженностью на Госуслугах.

Солнцев хоть и известен своими скандалами, но вот что касается образа жизни и в целом репутации, к этому вопросов нет. Шоумен не употребляет алкоголь, поэтому ситуация, в которой он оказался, для него вдвойне неприятна.

Также не прибавляет радости и тот факт, что видео из-за решетки с его криками и требованием предоставить адвоката, стало достоянием общественности.

Гоген последние время регулярно мелькает в скандальных новостях. Он все еще пытается добиться свиданий с сыном или отправить его в детский дом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шоумен Гоген Солнцев не намерен сдаваться после того, как он волею случая оказался за решеткой. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Гогена упекли за решетку за распитие спиртного в общественном месте. Сам шоумен уверяет: он просто поднял недопитую чужую бутылку, чтобы ее выкинуть. Теперь на нем административный штраф. Солнцев хоть и известен своими скандалами, но вот что касается образа жизни и в целом репутации, к этому вопросов нет. Шоумен не употребляет алкоголь, поэтому ситуация, в которой он оказался, для него вдвойне неприятна. Также не прибавляет радости и тот факт, что видео из-за решетки с его криками и требованием предоставить адвоката, стало достоянием общественности. Гоген последние время регулярно мелькает в скандальных новостях. Он все еще пытается добиться свиданий с сыном или отправить его в детский дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...