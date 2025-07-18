Попавший за решетку Гоген Солнцев сделал заявление

Шоумен Гоген Солнцев не намерен сдаваться после того, как он волею случая оказался за решеткой. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Гогена упекли за решетку за распитие спиртного в общественном месте. Сам шоумен уверяет: он просто поднял недопитую чужую бутылку, чтобы ее выкинуть. Теперь на нем административный штраф.
«Я не собираюсь просто так терпеть эту несправедливость и хамство! Буду через суд обжаловать штраф в 500 рублей за распитие в общественном месте», — заявил шоумен и показал агентству скриншот с задолженностью на Госуслугах.
Солнцев хоть и известен своими скандалами, но вот что касается образа жизни и в целом репутации, к этому вопросов нет. Шоумен не употребляет алкоголь, поэтому ситуация, в которой он оказался, для него вдвойне неприятна.
Также не прибавляет радости и тот факт, что видео из-за решетки с его криками и требованием предоставить адвоката, стало достоянием общественности.
Гоген последние время регулярно мелькает в скандальных новостях. Он все еще пытается добиться свиданий с сыном или отправить его в детский дом.
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