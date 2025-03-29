«Я бы отдал Ваньку в детский дом»: лишившийся сына Гоген Солнцев решился на отчаянный шаг

Обманутый женой шоумен Гоген Солнцев решился на кардинальный шаг. После того как он узнал, что сын Ваня — не его, он добивается справедливости. В беседе с URA.RU Гоген заявил: он будет требовать, чтобы ребенка забрали в детский дом.
«Я постоянно обращаюсь в органы, чтобы у нее (жены Полины Давыдовой) изъяли малыша. Я бы сам отдал Ваньку в детский дом временно, пока суды по опеке будут идти. Потому, что там лучше, чем с такой матерью. У нее опека каждую неделю выписывает предупреждения и постановления», — говорит шоумен.
Солнцев в эфире федерального канала узнал, что сын, якобы рожденный в браке с Полиной Давыдовой, не является его. Кто настоящий отец ребенка, узнать невозможно. По словам Гогена, у супруги был период во время его отъезда на гастроли, когда дома мужчины менялись каждый день. Это сильно ударило по шоумену, который искренне надеялся, что стал отцом. Но даже после этого Солнцев, для которого за эти два года ребенок стал родным, хотел бы принимать участие в его воспитании.
Полина не дает этого делать. «Она препятствует нашим встречам с сыном. При этом она меня исправно сталкерит и деньги вымогает», — сетует Гоген. И официальный развод женщина также не торопится давать шоумену: «Орет, что развод, только через ее труп».
Сейчас ребенок живет с Полиной, от этого Гоген еще сильнее за него переживает. Образ жизни женщины оставляет желать лучшего. «Она пьющая, у нее антисанитария, ребенка врач не наблюдает, кушает черт знает, что и еще миллиард претензий к ней!» — говорит Солнцев. Шоумен предоставил URA.RU кадры, на которых не совсем трезвая Полина противится осмотру врачей.
Супруги встретились в эфире федерального канала, Давыдова была с Солнцевым максимально корректной, но шоумен заявил: это только перед камерами она такая милая. Выяснилось, что после эфира Полина оскорбляла Гогена и набросилась на него с кулаками.
Гоген даже не берется прогнозировать, на сколько еще затянется это безумство. Звездному несостоявшемся отцу в этой ситуации больше всего жалко невинного ребенка, который пока вынужден оставаться на попечении Полины.
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