19 июля 2025

На месте смерти Лермонтова разгорелся огромный пожар

На горе Машук под Пятигорском зафиксировано возгорание
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Пожар на Машуке: в Пятигорске тушат сухую траву
Пожар на Машуке: в Пятигорске тушат сухую траву Фото:

Спасатели тушат пожар на западном склоне горы Машук в Пятигорске. По предварительной информации, горит сухая растительность на площади около 1000 метров по фронту. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту. К тушению пожара привлечен 21 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении МЧС по Ставропольскому краю. О возгорании ранее сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 

Известно, что гора Машук тесно связана с именем Михаила Лермонтова. У ее подножия, недалеко от Пятигорска, 15 июля 1841 года поэт погиб на дуэли с Николаем Мартыновым. Это место стало историческим, а сам Машук упоминается в его произведениях и считается частью лермонтовского кавказского пейзажа.

Ранее в Подмосковье также произошел крупный пожар — в городе Пушкино загорелась крыша жилой пятиэтажки, и спасатели эвакуировали жильцов. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а причиной могли стать нарушения при ремонте. Пострадавших не было, пожарные полностью ликвидировали огонь.

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Спасатели тушат пожар на западном склоне горы Машук в Пятигорске. По предварительной информации, горит сухая растительность на площади около 1000 метров по фронту. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю. «Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту. К тушению пожара привлечен 21 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении МЧС по Ставропольскому краю. О возгорании ранее сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.  Известно, что гора Машук тесно связана с именем Михаила Лермонтова. У ее подножия, недалеко от Пятигорска, 15 июля 1841 года поэт погиб на дуэли с Николаем Мартыновым. Это место стало историческим, а сам Машук упоминается в его произведениях и считается частью лермонтовского кавказского пейзажа. Ранее в Подмосковье также произошел крупный пожар — в городе Пушкино загорелась крыша жилой пятиэтажки, и спасатели эвакуировали жильцов. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а причиной могли стать нарушения при ремонте. Пострадавших не было, пожарные полностью ликвидировали огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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