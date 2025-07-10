В Подмосковье полыхает жилой дом, жильцов эвакуировали: видео с места происшествия

Крыша жилой пятиэтажки в городе Пушкино (Подмосковье) полыхает, жильцов экстренно эвакуировали. Огненные всполохи покрыли часть крыши, столб черного дыма виден из разных точек города. Подробнее о том, что произошло в Московской области, видео с места происшествия — в материале URA.RU.
На месте работает несколько бригад пожарных из Подмосковья и Москвы — они локализовали пожар на площади 500 метров квадратных. Из дома эвакуировали жильцов. Очевидцы сообщают, что пожар мог начаться из-за нарушений во время ремонтных работ. Предварительно, пострадавших и жертв нет.
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