Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилой многоэтажке

Бусаргин: предварительная причина взрыва в Саратове — утечка газа
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В жилом доме предварительно взорвался газ
В жилом доме предварительно взорвался газ Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Предварительной причиной взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове стала утечка газа. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на месте ЧП работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб.

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Предварительной причиной взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове стала утечка газа. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, на месте ЧП работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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