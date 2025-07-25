Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилой многоэтажке

В жилом доме предварительно взорвался газ
новость из сюжетаВ Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ
Предварительной причиной взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове стала утечка газа. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, на месте ЧП работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб.
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