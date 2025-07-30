Рыболовы ЯНАО выиграли суд у властей и избежали банкротства

В ЯНАО завершился резонансный судебный процесс между рыболовецкой общиной «Пельвож — Юган» и окружным департаментом агропромышленного комплекса (АПК). Власти требовали вернуть в бюджет 8,5 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на вылов рыбы в 2022–2023 годах. При вынесении решения суд подчеркнул, что департамент требует соблюдения формальностей, но не учитывает специфику деятельности общины.
«Поскольку получателем субсидии не допущены нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого использования бюджетных средств, то основания для возврата средств субсидии отсутствуют», — говорится в решении Арбитражного суда ЯНАО. Как подчеркнул судья, позиция окружного департамента АПК основана лишь на необходимости формального соблюдения условий соглашений без учета конкретных обстоятельств. А это не отвечает общим задачам и целям финансирования деятельности рыбоведческого комплекса Ямала.
Как следует из материалов дела, окружной департамент АПК намеревался взыскать с соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Пельвож — Юган» субсидию в размере восемь млн 561 тысячи рублей и пеню за нарушение срока возврата части субсидии в окружной бюджет в размере 221 732 рублей.
Департамент АПК настаивал, что община не предоставила полный пакет документов, подтверждающих целевое расходование средств. По версии ведомства, это не позволило убедиться в обоснованности затрат на оплату труда и страховые взносы, из-за чего расходы не были зачтены при проверке.
В свою очередь, представители общины продемонстрировали суду отчетные материалы, подтверждающие фактическое расходование средств по назначению. В отчетах указано, что вся субсидия была потрачена на оплату труда рыбаков и страховые взносы, а плановые показатели по вылову рыбы были не только выполнены, но и превышены.
"Исполнение составило 15,393 тонны по ценным видам рыб, или 128,3% от планового показателя, и 28,225 тонны по малоценным видам рыб, или 100,8% от планового показателя на 2022 год", — сообщается в решении суда о результатах путины.
Арбитражный суд ЯНАО встал на сторону общины, отметив, что формальное несоблюдение некоторых условий договора не отменяет факта целевого использования субсидии. Судья подчеркнул, что департамент АПК не учел особенности деятельности рыболовецкой общины, где трудовые отношения и распределение заработка могут отличаться от стандартных корпоративных практик. Например, вылов рыбы во многом зависит от природных факторов и если добычи нет, община занята подготовкой орудий лова, мест хранения, перевозкой и реализацией ресурсов. А это тоже требует оплаты труда.
Суд установил, что нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Факт достижения всех целевых показателей по вылову и реализации рыбы был подтвержден документально.
В департаменте АПК уже заявили о намерении обжаловать решение в апелляционном порядке. «Контроль за использованием бюджетных средств — прямая обязанность департамента агропромышленного комплекса ЯНАО как органа исполнительной власти. Мы защищаем интересы государства и трудовых коллективов предприятий, поскольку нецелевое расходование средств может негативно сказаться на работе отрасли и положении работников», — пояснили корреспонденту URA.RU в окружном ведомстве.
«Процессом я доволен. Судья рассмотрел дело всесторонне. Ждем, когда проигравшая сторона обжалует решение», — сказал в свою очередь агентству председатель правления общины Алексей Лобанов. В январе 2025 года, когда иск агропрома только поступил в суд, Алексей Лобанов сообщил URA.RU, что должен выиграть этот процесс, иначе общине не избежать банкротства. «Мне кажется, это дело процентов на 90 выеденного яйца не стоит. Судебные тяжбы — это все расходы и время. Если нам присудят эти девять миллионов, придется банкротиться, потому что я не знаю, где найти такие деньги», — сказал тогда Алексей Лобанов. Кстати, уже второй год община продолжает добывать рыбу без субсидиарной поддержки.
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