«Доводят до банкротства»: власти Ямала требуют от рыбацкой общины в ЯНАО вернуть бюджетные миллионы

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО намерен вернуть в бюджет 8,8 млн рублей, которые в качестве субсидии выделял рыбацкой общине «Пельвож — Юган» в 2022 — 2023 годах. Иск уже поступил в суд, следует из отчета о движении дел. Ответчик считает требования окружных властей неправомерными и в случае проигрыша не исключает возможности банкротства.
Как сообщается в картотеке гражданских дел Арбитражного суда ЯНАО, окружной департамент агропромышленного комплекса подал судебный иск в отношении общины КМНС «Пельвож — Юган» с требованием вернуть 8,5 млн рублей и пеню за нарушение срока возврата субсидии в размере 220 тысяч рублей. Судья назначил предварительное заседание на 20 февраля 2025 года.
Корреспондент URA.RU обратился к председателю правления общины «Пельвож — Юган» Алексею Лобанову за комментарием. По словам Лобанова, он узнал об иске от юристов, которые стали звонить ему и предлагать услуги по сопровождению спора с департаментом АПК.
«Все условия соглашения с департаментом АПК по выделению субсидии мы выполнили — деньги ушли на налоги, зарплату, ГСМ. Отчетные документы с описью я им лично отнес», — рассказал Лобанов агентству. По его словам, позже департамент дополнительно запросил пакет документов — их по электронной почте отправила ведомству бухгалтер общины. «Они их не приняли. Оказывается, надо было принести бумаги лично», — объяснил собеседник и добавил, что иск касается денег, которые община получала в 2022-м и 2023-м годах.
«Мне кажется, это дело процентов на 90 выеденного яйца не стоит. Судебные тяжбы – это все расходы и время. Если нам присудят эти девять миллионов, придется банкротиться, потому что я не знаю, где найти такие деньги», – сказал Алексей Лобанов.
Община «Пельвож — Юган» зарегистрирована в Салехарде 21 год назад. Алексей Лобанов стал председателем правления в 2008 году. Деятельность рыболовецкой общины окупается только при поддержке окружных властей. С 2016 года предприятие получало субсидию от депагропрома, благодаря которой могло выплачивать рыбакам заработную плату, нести расходы на услуги ЖКХ, налоги, на закупку топлива. В 2024 году «Пельвож — Юган» впервые не получила субсидию, хотя и подавала заявку.
«В 2024 году нас лишили всех субсидий, и рыбаки остались без работы. Им же как-то надо выживать…» – сказал Лобанов.
В беседе с корреспондентом представитель департамента АПК подтвердил, что иск к «Пельвож — Юган» касается мер господдержки, полученных общиной в 2022 и 2023 годах. На вопрос, сколько субсидий ведомство намерено вернуть в течение 2025 года, собеседник ответил, что таких планов нет. «Проводятся проверки, если выявляются нарушения, устанавливается размер, потом идет досудебная работа. Никто не ставит планов и цифр заранее», — сообщили в ведомстве.
В августе 2024 года председатель общины «Пельвож-Юган» Алексей Лобанов высказывал недовольство тем, что меры господдержки предоставляются несправедливо. Руководители рыбодобывающих и перерабатывающих хозяйств вместе с председателями общин КМНС выступили с открытым обращением к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову и попросили повлиять на руководство окружного депагропрома, лишившее их региональных мер поддержки.
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