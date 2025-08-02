Актер из «Сына полка» Краско попал в больницу в тяжелом состоянии

Народный артист России Иван Краско, известный по фильму «Сын полка», госпитализирован в Санкт-Петербурге и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил концертный директор актера.
«Иван Краско, который накануне попал в больницу в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии», — заявил директор. Его слова приводит ТАСС.
Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953 году окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, служил капитаном десантного корабля. Позже поступил на вечернее отделение филологического факультета, однако обучения не завершил. В кино дебютировал в 1961 году, снялся более чем в 200 фильмах, включая «Принц и нищий» и «Тарас Бульба».
Краско — Народный артист России, награжден орденом Почета и удостоен ряда театральных премий. У него шестеро детей; старший сын Андрей Краско, известный актер, скончался в 2006 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.