Актер из «Сына полка» Краско попал в больницу в тяжелом состоянии

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Краско сейчас находится в Санкт-Петербургской больнице
Краско сейчас находится в Санкт-Петербургской больнице Фото:

Народный артист России Иван Краско, известный по фильму «Сын полка», госпитализирован в Санкт-Петербурге и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил концертный директор актера.

«Иван Краско, который накануне попал в больницу в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии», — заявил директор. Его слова приводит ТАСС.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953 году окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, служил капитаном десантного корабля. Позже поступил на вечернее отделение филологического факультета, однако обучения не завершил. В кино дебютировал в 1961 году, снялся более чем в 200 фильмах, включая «Принц и нищий» и «Тарас Бульба».

Краско — Народный артист России, награжден орденом Почета и удостоен ряда театральных премий. У него шестеро детей; старший сын Андрей Краско, известный актер, скончался в 2006 году.

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Народный артист России Иван Краско, известный по фильму «Сын полка», госпитализирован в Санкт-Петербурге и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил концертный директор актера. «Иван Краско, который накануне попал в больницу в Санкт-Петербурге, находится в тяжелом состоянии», — заявил директор. Его слова приводит ТАСС. Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяки Ленинградской области. В 1953 году окончил Первое Балтийское высшее военно-морское училище, служил капитаном десантного корабля. Позже поступил на вечернее отделение филологического факультета, однако обучения не завершил. В кино дебютировал в 1961 году, снялся более чем в 200 фильмах, включая «Принц и нищий» и «Тарас Бульба». Краско — Народный артист России, награжден орденом Почета и удостоен ряда театральных премий. У него шестеро детей; старший сын Андрей Краско, известный актер, скончался в 2006 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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