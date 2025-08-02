02 августа 2025

Под Воронежем загорелся дом после атаки дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание случилось после налета БПЛА
Возгорание случилось после налета БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пригороде Воронежа ночью 2 августа в результате атаки украинских беспилотников загорелся жилой дом. Пожар возник в двухэтажном жилом здании в селе Новая Усмань. Огонь перекинулся на крышу здания и соседние постройки. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

«В результате атаки загорелся жилой двухэтажный дом в селе Новая Усмань. В частности, вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров», — написал со ссылкой на сообщения жителей telegram-канал SHOT. 

На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало.

Как сообщало URA.RU ранее, ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пригороде Воронежа ночью 2 августа в результате атаки украинских беспилотников загорелся жилой дом. Пожар возник в двухэтажном жилом здании в селе Новая Усмань. Огонь перекинулся на крышу здания и соседние постройки. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. «В результате атаки загорелся жилой двухэтажный дом в селе Новая Усмань. В частности, вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров», — написал со ссылкой на сообщения жителей telegram-канал SHOT.  На место происшествия прибыли экстренные службы. Официальной информации по поводу происшествия пока не поступало. Как сообщало URA.RU ранее, ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...