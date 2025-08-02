Серия взрывов прогремела в Воронеже посреди ночи

Ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города. Об этом сообщают местные жители.
«Было слышно от двух до пяти взрывов над городом. Видны яркие вспышки на окраине. БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города», — сообщают жители в соцсетях.
По информации местных СМИ, система ПВО сработала по украинским беспилотникам. Также о взрывах сообщают жители села Новая Усмань. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Аналогичные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отражала атаку украинских беспилотников, тогда жители города слышали взрывы и видели вспышки в небе. Тогда, как и сейчас, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атак дронов.
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