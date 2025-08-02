02 августа 2025

Серия взрывов прогремела в Воронеже посреди ночи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышки в небе и громкие звуки: над Воронежем сбивали БПЛА
Вспышки в небе и громкие звуки: над Воронежем сбивали БПЛА Фото:

Ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города. Об этом сообщают местные жители. 

«Было слышно от двух до пяти взрывов над городом. Видны яркие вспышки на окраине. БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города», — сообщают жители в соцсетях. 

По информации местных СМИ, система ПВО сработала по украинским беспилотникам. Также о взрывах сообщают жители села Новая Усмань. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Аналогичные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отражала атаку украинских беспилотников, тогда жители города слышали взрывы и видели вспышки в небе. Тогда, как и сейчас, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атак дронов.

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Ночью в Воронеже раздалась серия взрывов — сработала система противовоздушной обороны. В небе были видны вспышки, а громкие звуки слышали в разных районах города. Об этом сообщают местные жители.  «Было слышно от двух до пяти взрывов над городом. Видны яркие вспышки на окраине. БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города», — сообщают жители в соцсетях.  По информации местных СМИ, система ПВО сработала по украинским беспилотникам. Также о взрывах сообщают жители села Новая Усмань. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Аналогичные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отражала атаку украинских беспилотников, тогда жители города слышали взрывы и видели вспышки в небе. Тогда, как и сейчас, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, а в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности из-за угрозы атак дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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