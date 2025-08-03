В Сингапуре завершился Чемпионат мира по водным видам спорта: как показала себя Россия

В Сингапуре завершился Чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены смогли завоевать 18 медалей. Последней победой стало взятие золота в комбинированной эстафете. Спортсмены готовятся уже в ближайшем времени вернуться к тренировкам и расслабляться не собираются. Подробности о триумфе россиян — в материале URA.RU.
Грандиозный чемпионат
В 2025 году в Сингапуре с 11 июля по 3 августа состоялся 22-й чемпионат мира по водным видам спорта, проходивший под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Изначально планировалось провести турнир в Казани (Россия), однако 9 февраля 2023 года было принято решение о переносе соревнований.
Участие спортсменов из России и Беларуси, как и на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2024 года, было возможно только в нейтральном статусе — под обозначениями «Нейтральные атлеты A» (NAA) и «Нейтральные атлеты B» (NAB). В отличие от предыдущих соревнований, этим спортсменам разрешили вступать в контакт с представителями средств массовой информации.
На чемпионате мира российская команда по плаванию одержала победу в комбинированной эстафете 4?100 метров, завоевав золотые медали. В состав сборной вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Заплыв транслировался российскими средствами массовой информации, включая телеканал «Матч ТВ».
18 медалей
На завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта российские спортсмены сумели завоевать 18 медалей. Абсолютным лидером медального зачета стала сборная Китая, в активе которой 37 наград: 15 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Австралии с 28 медалями (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых). Третьей по итогам стала сборная США, выигравшая 32 награды (10+11+11). Российская команда пополнила свою коллекцию 18 медалями, среди которых 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
Почему пловцы станут «тюбиками»?
Российские пловцы сохраняют спокойствие после побед на чемпионате мира и уже на следующий день возвращаются к тренировочному процессу. Об этом рассказал Андрей Минаков, который в составе национальной команды завоевал золотую медаль в комбинированной эстафете на мировом первенстве в Сингапуре.
Минаков отметил, что даже крупные успехи не влияют на рабочий настрой спортсменов. «Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом — завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать», — заявил пловец. Его слова приводит ТАСС.
Он также подчеркнул, что для него эта медаль прежде всего подтверждение командного духа в сборной. По словам Минакова, коллектив поддерживает каждого участника, и это помогает достигать новых высот. Спортсмен выразил уверенность, что благодаря взаимной поддержке и системной подготовке российские пловцы смогут показать еще более высокие результаты в дальнейшем.
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