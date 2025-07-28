Россиян на водном ЧМ поддержали болельщики в тельняшках с Андреевским флагом

Семья из Москвы пришла поддержать российских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в тельняшках и с Андреевским флагом. Болельщики рассказали, что специально подготовились к поездке, чтобы их заметили на трибунах и спортсмены почувствовали поддержку соотечественников.
«Мы приехали поддержать наших спортсменов, которые в этом году, к счастью, выступают на чемпионате мира. Дорога у них долгая, готовиться им было тяжело, мы постарались выделиться, чтобы ребята могли увидеть, что их поддерживают», — объяснил глава семьи Игорь. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что подготовку к поездке они начали еще весной, когда стало известно о допуске россиян к турниру. Билеты семья купила в первый день продаж — 2 апреля. Он отметил, что это их первый совместный выезд на международные соревнования. При этом все трое детей в семье занимаются плаванием.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе и не могут использовать национальные символы. При этом у болельщиков не возникло проблем с демонстрацией Андреевского флага на трибунах: единственная сложность была с флагштоком, которую удалось решить. Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 27 июля по 3 августа.
Ранее URA.RU писало, что в этом году российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует в Сингапуре. В состав сборной России войдут 30 пловцов, которые будут соревноваться за 42 комплекта наград с 27 июля по 3 августа. Среди участников: Мирон Лифинцев, Климент Колесников, Евгений Чикунов и другие.
На чемпионат не допущены российские хайдайверы и ватерполисты из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета. Первоначально соревнования планировалось провести в Казани, но место изменили по политическим причинам. В последний раз россияне участвовали в чемпионате мира в 2019 году, завоевав три золота, семь серебро и шесть бронз. В декабре 2024 года они выступили на чемпионате мира на короткой воде, где Лифинцев завоевал пять золотых медалей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.