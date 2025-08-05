ВС РФ разнесли места хранения украинских беспилотников

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины, а также по местам хранения беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства в telegram-канале. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшие сутки.
По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 664 самолета, 283 вертолета, 74 726 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 448 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 180 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 39 150 единиц специальной военной автомобильной техники.
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