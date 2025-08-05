«Единая Россия» выдвинула 45 тысяч кандидатов на Единый день голосования

Партия «Единая Россия» выдвинула 45 тысяч кандидатов на выборы в Единый день голосования — 2025 года. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
«Единая Россия выдвинула 45 тысяч кандидатов на ЕДГ-2025», — передает пресс-служба «Единой России» в своем telegram-канале. По словам Якушева, партия участвует во всех уровнях избирательной кампании и делает акцент на обновлении депутатского корпуса, а также вовлечении в политическую жизнь активных граждан из различных сфер.
Кроме того, партия уделяет особое внимание участникам СВО. «На всех уровнях выборов выдвинут 951 участник СВО, что подчеркивает наше стремление поддержать тех, кто проявил себя в боевых условиях и готов продолжать служение Родине в мирное время — уже на государственной и муниципальной службе», — отметил Владимир Якушев.
В числе кандидатов от «Единой России» — 19 действующих высших должностных лиц регионов, около 1,1 тысячи претендентов на места в законодательных собраниях субъектов и свыше 1,3 тысячи — в городских думах. Основная часть выдвиженцев представлена на муниципальном уровне.
Единый день голосования в 2025 году пройдет 14 сентября в 81 регионе России. На этот день запланированы выборы в законодательные собрания, губернаторские кампании и голосования на местном уровне.
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