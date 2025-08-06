Bloomberg: Белый дом сам себе навязал срок урегулирования украинского конфликта

Американская администрация направила спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа в Москву с целью «уложиться» в установленный самим же Вашингтоном срок по достижению урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок», — говорится в материале. Он опубликован на сайте агентства.
Bloomberg указывает, что ранее американский лидер Дональд Трамп предупреждал о возможности введения вторичных санкций против государств, приобретающих российские энергоресурсы. Как подчеркивает Bloomberg, подобные меры сопряжены с определенными рисками, что уже стало очевидно для администрации экс-президента США Джо Байдена. Для того чтобы ввести ограничения в отношении покупателей российской нефти и при этом не дестабилизировать мировой рынок, необходимы тщательные расчеты, отмечается в публикации. В сложившихся условиях возможный ущерб могут понести не только противники, но и союзники Соединенных Штатов, добавляет агентство.
Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению. Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Вместе они прогулялись по парку Зарядье. А уходили из него под песню из мультсериала «Фиксики».
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