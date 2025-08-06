Bloomberg: Белый дом сам себе навязал срок урегулирования украинского конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белом доме торопятся, чтобы уложиться в срок, который сами же себе и навязали
В Белом доме торопятся, чтобы уложиться в срок, который сами же себе и навязали Фото:

Американская администрация направила спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа в Москву с целью «уложиться» в установленный самим же Вашингтоном срок по достижению урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок», — говорится в материале. Он опубликован на сайте агентства.

Bloomberg указывает, что ранее американский лидер Дональд Трамп предупреждал о возможности введения вторичных санкций против государств, приобретающих российские энергоресурсы. Как подчеркивает Bloomberg, подобные меры сопряжены с определенными рисками, что уже стало очевидно для администрации экс-президента США Джо Байдена. Для того чтобы ввести ограничения в отношении покупателей российской нефти и при этом не дестабилизировать мировой рынок, необходимы тщательные расчеты, отмечается в публикации. В сложившихся условиях возможный ущерб могут понести не только противники, но и союзники Соединенных Штатов, добавляет агентство.

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению. Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Вместе они прогулялись по парку Зарядье. А уходили из него под песню из мультсериала «Фиксики».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская администрация направила спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа в Москву с целью «уложиться» в установленный самим же Вашингтоном срок по достижению урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок», — говорится в материале. Он опубликован на сайте агентства. Bloomberg указывает, что ранее американский лидер Дональд Трамп предупреждал о возможности введения вторичных санкций против государств, приобретающих российские энергоресурсы. Как подчеркивает Bloomberg, подобные меры сопряжены с определенными рисками, что уже стало очевидно для администрации экс-президента США Джо Байдена. Для того чтобы ввести ограничения в отношении покупателей российской нефти и при этом не дестабилизировать мировой рынок, необходимы тщательные расчеты, отмечается в публикации. В сложившихся условиях возможный ущерб могут понести не только противники, но и союзники Соединенных Штатов, добавляет агентство. Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению. Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Вместе они прогулялись по парку Зарядье. А уходили из него под песню из мультсериала «Фиксики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...