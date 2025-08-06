Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уходили из парка «Зарядье» в Москве под музыку из российского мультсериала «Фиксики». Соответствующее видео опубликовал ТК «Звезда» в соцсетях.
«„Тики-так, часики идут“: так Уиткофф и Дмитриев покидали Зарядье под музыку из „Фиксиков“, которую кто-то включил в парке», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Zvezdanews».
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению.
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