«Тик-так, часики идут»: спецпосланник Трампа покинул Зарядье под песню из «Фиксиков». Видео

Уиткофф и Дмитриев покинули парк Зарядье в Москве
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Спецпосланник Трампа Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев утром прогулялись по парку Зарядье
Спецпосланник Трампа Уиткофф и глава РФПИ Дмитриев утром прогулялись по парку Зарядье Фото:

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уходили из парка «Зарядье» в Москве под музыку из российского мультсериала «Фиксики». Соответствующее видео опубликовал ТК «Звезда» в соцсетях.

«„Тики-так, часики идут“: так Уиткофф и Дмитриев покидали Зарядье под музыку из „Фиксиков“, которую кто-то включил в парке», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Zvezdanews».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уходили из парка «Зарядье» в Москве под музыку из российского мультсериала «Фиксики». Соответствующее видео опубликовал ТК «Звезда» в соцсетях. «„Тики-так, часики идут“: так Уиткофф и Дмитриев покидали Зарядье под музыку из „Фиксиков“, которую кто-то включил в парке», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Zvezdanews». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву за один-два дня до истечения ультиматума Вашингтона, касающегося прекращения огня на территории Украины. Глава Белого дома вновь подчеркнул: если не будет достигнут прогресс в мирном регулировании конфликта, Соединенные Штаты введут дополнительные санкции. Новые ограничения затронут не только Россию, но и ее торговых партнеров, которые продолжают приобретать российские энергетические ресурсы вопреки международному давлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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