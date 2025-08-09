Авиация тушит крупный пожар в Крыму возле Ялты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение пожара осложнено жаркой и ветреной погодой
Тушение пожара осложнено жаркой и ветреной погодой Фото:

В Крыму возле Ялты спасатели с помощью авиации тушат крупное возгорание на территории природного заповедника. Об этом сообщили в МЧС России.

«Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар в Крыму. В Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале.

Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра. В ликвидации пожара участвуют 130 спасателей и 37 единиц техники. В том числе вертолет Ми-8. На данный момент площадь возгорания уточняется. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее в Крыму уже фиксировались крупные природные пожары: в Симферопольском районе недавно горела сухая растительность на площади шести гектаров, а в Судакском лесничестве возгорание охватило лесную подстилку и сухостой. Для ликвидации этих ЧС также привлекалась авиация и значительные силы спасателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму возле Ялты спасатели с помощью авиации тушат крупное возгорание на территории природного заповедника. Об этом сообщили в МЧС России. «Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар в Крыму. В Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра. В ликвидации пожара участвуют 130 спасателей и 37 единиц техники. В том числе вертолет Ми-8. На данный момент площадь возгорания уточняется. Причины пожара пока неизвестны. Ранее в Крыму уже фиксировались крупные природные пожары: в Симферопольском районе недавно горела сухая растительность на площади шести гектаров, а в Судакском лесничестве возгорание охватило лесную подстилку и сухостой. Для ликвидации этих ЧС также привлекалась авиация и значительные силы спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...