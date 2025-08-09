Авиация тушит крупный пожар в Крыму возле Ялты

В Крыму возле Ялты спасатели с помощью авиации тушат крупное возгорание на территории природного заповедника. Об этом сообщили в МЧС России.
«Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар в Крыму. В Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале.
Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра. В ликвидации пожара участвуют 130 спасателей и 37 единиц техники. В том числе вертолет Ми-8. На данный момент площадь возгорания уточняется. Причины пожара пока неизвестны.
Ранее в Крыму уже фиксировались крупные природные пожары: в Симферопольском районе недавно горела сухая растительность на площади шести гектаров, а в Судакском лесничестве возгорание охватило лесную подстилку и сухостой. Для ликвидации этих ЧС также привлекалась авиация и значительные силы спасателей.
