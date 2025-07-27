Мощный пожар разгорелся в Симферополе

В Симферополе произошел крупный пожар. На площади шести гектаров загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
"В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар. Вблизи с. Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на шести гектарах", — написала пресс-служба в своем telegram-канале.
Для тушения пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России, выполнивший четыре сброса воды. Всего привлечены 157 человек и 30 единиц техники, в том числе 71 сотрудник и 15 машин от МЧС России.
Ранее в Судакском лесничестве на территории Крыма произошел пожар, затронувший лесную подстилку и сухостой в труднодоступных районах. В тушении возгорания были задействованы более 180 специалистов. На текущий момент пожар полностью ликвидирован, передает "Ридус".
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