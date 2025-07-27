Мощный пожар разгорелся в Симферополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении пожара участвуют 30 единиц техники (архивное фото)
В тушении пожара участвуют 30 единиц техники (архивное фото) Фото:

В Симферополе произошел крупный пожар. На площади шести гектаров загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. 

"В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар. Вблизи с. Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на шести гектарах", — написала пресс-служба в своем telegram-канале.

Для тушения пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России, выполнивший четыре сброса воды. Всего привлечены 157 человек и 30 единиц техники, в том числе 71 сотрудник и 15 машин от МЧС России.

Ранее в Судакском лесничестве на территории Крыма произошел пожар, затронувший лесную подстилку и сухостой в труднодоступных районах. В тушении возгорания были задействованы более 180 специалистов. На текущий момент пожар полностью ликвидирован, передает "Ридус".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Симферополе произошел крупный пожар. На площади шести гектаров загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.  "В Симферопольском районе авиация МЧС России тушит пожар. Вблизи с. Партизанское Симферопольского района горит сухая растительность на шести гектарах", — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Для тушения пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России, выполнивший четыре сброса воды. Всего привлечены 157 человек и 30 единиц техники, в том числе 71 сотрудник и 15 машин от МЧС России. Ранее в Судакском лесничестве на территории Крыма произошел пожар, затронувший лесную подстилку и сухостой в труднодоступных районах. В тушении возгорания были задействованы более 180 специалистов. На текущий момент пожар полностью ликвидирован, передает "Ридус".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...