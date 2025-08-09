На горящий лес в Крыму сбросили 15 тонн воды. Видео

Территорию заповедника тушат с помощью сброшенной воды с вертолета
Крупное возгорание на территории природного заповедника в Крыму возле Ялты тушат с помощью сброшенных с вертолета 15 тонн воды. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.

Ранее стало известно, что в Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на территории природного заповедника. Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра. В ликвидации пожара участвуют 130 спасателей и 37 единиц техники. В том числе вертолет Ми-8. На данный момент площадь возгорания уточняется. Причины пожара пока неизвестны.

