Крупное возгорание на территории природного заповедника в Крыму возле Ялты тушат с помощью сброшенных с вертолета 15 тонн воды. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Крыму вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
Ранее стало известно, что в Ялте, в микрорайоне Васильевка, горит сухая растительность на территории природного заповедника. Работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра. В ликвидации пожара участвуют 130 спасателей и 37 единиц техники. В том числе вертолет Ми-8. На данный момент площадь возгорания уточняется. Причины пожара пока неизвестны.
