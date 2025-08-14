Курганская пенсионерка вернет сотни тысяч, незаконно полученных от властей ХМАО

Жительница Катайского округа получила иск на сотни тысяч рублей от властей ХМАО. С женщины через суд взыскали деньги, которые она получала в качестве соцподдержки после переезда из северного региона в Курганскую область. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере правозащиты.
«Пенсионерка переехала из Нижневартовска в Курганскую область. В ХМАО власти ей выплачивали субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, делали доплаты за звание ветерана труда. После переезда она не известила соцслужбы о смене места жительства, деньги продолжали поступать на счет. Уже не имея оснований, пенсионерка получила более 189 тысяч рублей», — рассказали источники. Суд обязал женщину вернуть деньги.
Данные нашли подтверждение в судебной картотеке. Женщина уехала с севера в начале 2018 года. До этого она получала ежемесячные выплаты местных властей на оплату жилья и доплату как ветеран труда ХМАО. Субсидии на оплату жилья и услуг, а также доплаты ветеранам труда ХМАО действуют только для жителей северного региона. Уехав в Курганскую область, женщина лишилась права на льготы.
Заявление об отказе от льготных выплат женщина не подавала. Переплату обнаружили спустя четыре года в результате проверки. Запрос в полицию подтвердил смену места регистрации. Женщине предлагалось добровольно возместить полученные средства, но ответа не последовало. Тогда в суд было подано исковое заявление о возврате средств, которое было удовлетворено.
