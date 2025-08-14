Курганская пенсионерка вернет сотни тысяч, незаконно полученных от властей ХМАО

Пенсионерка из Курганской области получала льготные выплаты властей ХМАО
Пенсионерка из Курганской области получала льготные выплаты властей ХМАО

Жительница Катайского округа получила иск на сотни тысяч рублей от властей ХМАО. С женщины через суд взыскали деньги, которые она получала в качестве соцподдержки после переезда из северного региона в Курганскую область. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к сфере правозащиты.

«Пенсионерка переехала из Нижневартовска в Курганскую область. В ХМАО власти ей выплачивали субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, делали доплаты за звание ветерана труда. После переезда она не известила соцслужбы о смене места жительства, деньги продолжали поступать на счет. Уже не имея оснований, пенсионерка получила более 189 тысяч рублей», — рассказали источники. Суд обязал женщину вернуть деньги.

Данные нашли подтверждение в судебной картотеке. Женщина уехала с севера в начале 2018 года. До этого она получала ежемесячные выплаты местных властей на оплату жилья и доплату как ветеран труда ХМАО. Субсидии на оплату жилья и услуг, а также доплаты ветеранам труда ХМАО действуют только для жителей северного региона. Уехав в Курганскую область, женщина лишилась права на льготы.

Заявление об отказе от льготных выплат женщина не подавала. Переплату обнаружили спустя четыре года в результате проверки. Запрос в полицию подтвердил смену места регистрации. Женщине предлагалось добровольно возместить полученные средства, но ответа не последовало. Тогда в суд было подано исковое заявление о возврате средств, которое было удовлетворено.

