Замначальника колонии в Оханске не выпустили из СИЗО в рамках дела о картофеле

В Прикамье замначальника оханской колонии-поселения №39 Романа Косякина оставили в СИЗО до 28 сентября. Апелляционная жалоба майора внутренней службы была отклонена, указано в судебных документах. Косякин и его руководитель Михаил Репетуха проходят обвиняемыми по делу о махинациях с картофелем.
«Прокурор настаивал, что Косякин пытался уничтожить доказательства преступления и хотел скрыться. Суд согласился с доводами обвинения и оставил решение предыдущей инстанции в силе, отказав в удовлетворении жалобы на арест», — на делопроизводство ссылается портал Properm.
На слушании защита заявила, что Косякин является ветераном боевых действий. Коллеги отзываются о нем как о порядочном и отзывчивом человеке. В деле он являлся только исполнителем и скрываться от правосудия не собирался. Но эти доводы судью не убедили.
Репетуху и Косякина обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, руководитель и его заместитель заключили фиктивный контракт на перевозку картофеля из колонии в Оханске. В документах значилась сумма более полумиллиона рублей. На практике транспортировка осуществлялась силами самой колонии, а полученные средства злоумышленники присвоили.
URA.RU рассказывало, что ранее из СИЗО не выпустили Репетуху. Он свою вину не признает, считая, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства его участия в преступлении.
