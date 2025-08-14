Новый междугородний рейс начнет курсировать с 15 августа в Пермском крае

Перевозка будет осуществляться автобусами малого класса
В Прикамье с 15 августа запускают новый автобусный маршрут между Кунгуром и Чернушкой. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства транспорта.
«С 15 августа вводится новый межмуниципальный маршрут №633 „Чернушка — Кунгур“. Его обслуживанием будет заниматься ИП Ильин О.Ю.», — написано в telegram-канале ведомства.
В рейсы будут выходить автобусы малого класса вместимостью до 17 человек. Время в пути составит три часа и пять минут. Расстояние между населенными пунктами: 166,5 км.
Маршрут проложен по четырем округам
