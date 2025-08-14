14 августа 2025

Новый междугородний рейс начнет курсировать с 15 августа в Пермском крае

Новый автобусный маршрут пустят между Кунгуром и Чернушкой
Перевозка будет осуществляться автобусами малого класса
Перевозка будет осуществляться автобусами малого класса

В Прикамье с 15 августа запускают новый автобусный маршрут между Кунгуром и Чернушкой. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства транспорта.

«С 15 августа вводится новый межмуниципальный маршрут №633 „Чернушка — Кунгур“. Его обслуживанием будет заниматься ИП Ильин О.Ю.», — написано в telegram-канале ведомства.

В рейсы будут выходить автобусы малого класса вместимостью до 17 человек. Время в пути составит три часа и пять минут. Расстояние между населенными пунктами: 166,5 км.

Маршрут проложен по четырем округам
Маршрут проложен по четырем округам
Фото:

