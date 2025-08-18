Подразделения ВСУ, ранее активно освещавшиеся украинскими СМИ, начали покидать Красноармейск (Покровск), а на их место направляют мобилизованных с низким уровнем подготовки. Об этом сообщил разведчик ВС РФ с позывным Велес.
«Медийные подразделения, которые там (в Красноармейске — прим. URA.RU) снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов … пытаются уходить сейчас в сторону Гришино по дороге», — рассказал Велес. Его слова передает РИА Новости.
Разведчик отметил, что вместо ушедших частей в Красноармейск перебрасывают мобилизованных военнослужащих, не имеющих достаточного боевого опыта и подготовки. По словам военного, среди попавших в плен украинских военнослужащих все чаще встречаются лица, ранее исполнявшие вспомогательные функции — водители, повара и сотрудники тыловых служб. Они, как сказал Велес, были мобилизованы и отправлены на передовую без необходимой подготовки.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина стягивает подкрепления и предпринимает попытки контратак на красноармейско-дмитровском направлении. Пушилин отметил, что подразделениям республики удалось выявить значительное количество уязвимых мест украинской стороны, передает RT.
