Бизнес и профсоюзы забили тревогу из-за роста скрытой безработицы в России

Число работников, находящихся в режиме простоя, занятых на неполный рабочий день или ожидающих увольнения, значительно выросло на российских предприятиях в июле 2025 года. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия», а также Торгово-промышленной палаты.
По данным органов службы занятости, доля сотрудников, работавших неполный день или неделю, к середине июля достигла 14,4% от общей численности персонала по сравнению с 9,1% месяцем ранее. В режиме простоя находились 11,1% работников против 8,6% в июне. В июне к увольнению были заявлены 20,4% сотрудников из мониторинга (73 572 человека), в то время как в мае эта доля составляла 16,7%. Наиболее заметна тенденция роста скрытой безработицы в промышленных регионах — в Московской, Ярославской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. Особенно остро ситуация проявляется в сфере образования и больничных организациях, пишут «Ведомости».
«В июле число работников, находящихся под риском высвобождения, увеличилось в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, на треть выросло количество рабочих мест в простое», — сообщил секретарь ФНПР Олег Соколов в беседе с изданием. Среди предприятий с увеличением неполной занятости профсоюзы выделяют «КамАЗ», «АвтоВАЗ» и «Ростсельмаш».
В середине августа президент России Владимир Путин обратил внимание на данную проблему. По словам главы государства, к началу года число работников в зоне скрытой безработицы составляло около 98 тысяч человек, а к 8 августа их стало уже 199 тысяч. Число официально зарегистрированных безработных также выросло: с 274 тысяч в начале года до 300 тысяч в августе.
