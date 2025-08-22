Рогов сообщил о поражении цеха сборки дронов ВСУ в Запорожье

Нанесен ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировали двигатели для военных вертолетов и беспилотников ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Предприятие „Мотор Сич“ в Запорожье, которое противник переоборудовал под военные нужды, подвергся ракетному удару. Зафиксировано не менее четырех попаданий. Значительно поврежден цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, тяжелых беспилотников и легкой авиации. Уничтожена значительная часть готовой продукции, запчасти и комплектующие, что отразится на обороноспособности и наступательных возможностях ВСУ», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Удар по заводу «Мотор Сич» стал частью серии массированных атак российских войск по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществлялись в последние дни. Минобороны РФ ранее сообщало о поражении объектов, связанных с производством ракетного вооружения и боеприпасов, с применением высокоточного оружия и беспилотников.
