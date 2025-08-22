Рогов сообщил о поражении цеха сборки дронов ВСУ в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожен цех по сборке двигателей для вертолетов и дронов ВСУ
Уничтожен цех по сборке двигателей для вертолетов и дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нанесен ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировали двигатели для военных вертолетов и беспилотников ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Предприятие „Мотор Сич“ в Запорожье, которое противник переоборудовал под военные нужды, подвергся ракетному удару. Зафиксировано не менее четырех попаданий. Значительно поврежден цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, тяжелых беспилотников и легкой авиации. Уничтожена значительная часть готовой продукции, запчасти и комплектующие, что отразится на обороноспособности и наступательных возможностях ВСУ», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.

Удар по заводу «Мотор Сич» стал частью серии массированных атак российских войск по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществлялись в последние дни. Минобороны РФ ранее сообщало о поражении объектов, связанных с производством ракетного вооружения и боеприпасов, с применением высокоточного оружия и беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нанесен ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где ремонтировали двигатели для военных вертолетов и беспилотников ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Предприятие „Мотор Сич“ в Запорожье, которое противник переоборудовал под военные нужды, подвергся ракетному удару. Зафиксировано не менее четырех попаданий. Значительно поврежден цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, тяжелых беспилотников и легкой авиации. Уничтожена значительная часть готовой продукции, запчасти и комплектующие, что отразится на обороноспособности и наступательных возможностях ВСУ», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Удар по заводу «Мотор Сич» стал частью серии массированных атак российских войск по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, которые осуществлялись в последние дни. Минобороны РФ ранее сообщало о поражении объектов, связанных с производством ракетного вооружения и боеприпасов, с применением высокоточного оружия и беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...