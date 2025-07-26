Российские ракеты ударили по ВПК Украины

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Для нанесения ударов по ВПК использовалось высокоточное дальнобойное вооружение
Для нанесения ударов по ВПК использовалось высокоточное дальнобойное вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российские вооруженные силы осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, среди которых были предприятия, задействованные в производстве ракетного вооружения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что для нанесения ударов использовалось высокоточное дальнобойное вооружение, а также ударные беспилотники. Все намеченные объекты поражены.

Ранее российские войска укрепили свои позиции в районе Каменского. Кроме тгого, за последние недели армии РФ удалось расширить зону контроля, атакуя в сторону Плавней и Степногорска, передает «Царьград».

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Ночью российские вооруженные силы осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, среди которых были предприятия, задействованные в производстве ракетного вооружения. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что для нанесения ударов использовалось высокоточное дальнобойное вооружение, а также ударные беспилотники. Все намеченные объекты поражены. Ранее российские войска укрепили свои позиции в районе Каменского. Кроме тгого, за последние недели армии РФ удалось расширить зону контроля, атакуя в сторону Плавней и Степногорска, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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