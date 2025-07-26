Российские ракеты ударили по ВПК Украины

Ночью российские вооруженные силы осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, среди которых были предприятия, задействованные в производстве ракетного вооружения. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что для нанесения ударов использовалось высокоточное дальнобойное вооружение, а также ударные беспилотники. Все намеченные объекты поражены.
Ранее российские войска укрепили свои позиции в районе Каменского. Кроме тгого, за последние недели армии РФ удалось расширить зону контроля, атакуя в сторону Плавней и Степногорска, передает «Царьград».
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