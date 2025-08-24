РЖД удвоили количество поездов

РЖД удвоили количество мест в поездах «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом в связи с возросшим спросом на этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — заявили в РЖД. Сообщение опубликовано в telegram-канале компании.
Власти увеличили вдвое число посадочных мест на рейсах №783, отправляющемся из Санкт-Петербурга 24 августа в 20:50, и №756, отходящем из Москвы 25 августа в 06:50. Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн — на официальном сайте, через веб-приложение, а также в мобильном приложении РЖД и в железнодорожных кассах.
Ранее столичные власти закупили 99 новых вагонов поезда «Иволга 4.0» для обслуживания Московских центральных диаметров (МЦД). Их финансирование осуществлялось за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, передает RT.
