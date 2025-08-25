Блогера Маркаряна доставили в Таганский суд Москвы

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщают РИА Новости.
«Блогера Арсена Маркаряна «...» доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Арсен Маркарян был задержан после возбуждения уголовного дела по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием интернета. По информации следствия, он разместил на видеохостинге запись, которую сочли оскорбительной, и не признал вину на допросе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.