Блогера Маркаряна доставили в Таганский суд Москвы

Блогера Маркаряна доставили в суд для избрания меры пресечения
Блогера Маркаряна доставили в суд для избрания меры пресечения Фото:

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщают РИА Новости.

«Блогера Арсена Маркаряна «...» доставили в Таганский суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Арсен Маркарян был задержан после возбуждения уголовного дела по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием интернета. По информации следствия, он разместил на видеохостинге запись, которую сочли оскорбительной, и не признал вину на допросе.

